Verdacht auf Tierquälerei : Ermittlungen gegen Schlachtbetrieb im Kreis Unna

Unna Einem Beitrag der ARD-Sendung „Fakt“ vom Dienstagabend zufolge wurden kranke, nicht transportfähige Pferde und Kühe gequält und von der Sammelstelle an Schlachtbetriebe geliefert.

Nach Schließung einer Viehsammelstelle im Kreis Unna wegen des Verdachts massiver Tierschutzverstöße ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Tierschutzrechtsorganisation Soko Tierschutz habe Strafanzeige gestellt und Videomaterial geliefert, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Bereits in der vergangenen Woche habe es Durchsuchungen an mehreren Standorten gegeben. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen Schlachtbetrieb im Kreis Unna. Mehrere Medien hatten berichtet.