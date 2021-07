NRW-Umweltministerin appelliert : Nicht betroffene Bürger sollen sich mit Sperrmüll zurückhalten

Ein Bagger verlädt Sperrmüll, der sich auf einer Straße in der Innenstadt von Euskirchen türmt. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat dazu aufgerufen, die Abfallentsorgung in NRW nicht durch weiteren Sperrmüll zu belasten. Wer also nicht vom Hochwasser betroffen ist, sollte mit dem Keller aufräumen besser noch ein paar Wochen warten.

„Zur Solidarität gehört auch, jetzt nicht die Keller aufzuräumen und damit zusätzlich Sperrmüll zu produzieren. Der Abfall aus den betroffenen Regionen muss Vorfahrt haben“, so die Ministerin am Mittwoch. Dies sei von zentraler Bedeutung für einen Erfolg der Aufräumarbeiten in den vom Hochwasser betroffenen Regionen.