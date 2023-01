Deutsch-belgische Grenze Eifel-Skiort Hellenthal gut auf Skifahrer und Rodler vorbereitet

Der Wintersport-Ort Hellenthal in der Nordeifel stellt sich am Wochenende auf Schnee-Touristen ein. Auf dem Berg Weißer Stein, dem mit knapp 700 Metern höchsten Berg der Nordeifel, lägen 18 Zentimeter Schnee, im Gebiet seien fünf Loipen für Skilangläufer gespurt, berichtete eine Sprecherin von Hellenthal. Der Rodellift sei am Samstag und Sonntag in Betrieb. Die Gemeinde mit 8000 Einwohnern hat an beiden Tagen jeweils sechs Mitarbeiter abgestellt, die an Parkplätzen den Verkehr regeln und Hinweise auf weitere freie Stellen geben sollen.