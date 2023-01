Aktuelle Bertelsmann-Studie Mehrkindfamilien besonders von Kinderarmut betroffen – NRW im Mittelfeld

Demnach lebten im Sommer 2022 rund 1,9 Millionen junge Menschen unter 18 Jahren in Haushalten, die Sozialleistungen beziehen. Diese Zahl stieg erstmals seit fünf Jahren. Die Autoren der Studie führen das vor allem auf den Zuzug von ukrainischen Geflüchteten zurück. Die Quote betrug in Westdeutschland 13,4 Prozent aller Jugendlichen, in Ostdeutschland 16 Prozent. Es gibt erhebliche regionale und kommunale Unterschiede. Während die Zahl im bayerischen Roth bei nur nur drei Prozent lag, war der Anteil in Gelsenkirchen bei 42 Prozent. In Bremen fällt die Armutsgefährdungsquote am höchsten aus, das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen liegt etwa im Mittelfeld.