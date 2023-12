Ein Strukturproblem? Der lange Kampf der Bahn gegen Schnee und Eis

Die Deutsche Bahn (DB) verweist auf die extreme Wetterlage: zuerst viel Schnee in kürzester Zeit, dann große Kälte. Ähnlich äußert sich Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). „Was wir am Wochenende in München erlebt haben, war kein normaler Wintereinbruch, sondern die größte Schneemenge in München seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das war eine extreme Sondersituation in kürzester Zeit.“ Bernreiter sagt aber auch: „Allerdings dauert die Situation auf der Schiene jetzt schon deutlich zu lange an.“ Der Minister verlangt, die Bahn müsse sich für die Zukunft besser aufstellen.