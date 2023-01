Lärm, Dreck und Dauerstau Anwohner leiden unter A 45-Umleitung – „Hier wird man verrückt“

An guten Tagen beginnt das Desaster von Norden kommend rund einen Kilometer vor der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord. Ab dort ist die A 45 seit 2. Dezember 2021 wegen der maroden Rahmede-Talbrücke gesperrt, davor stauen sich Lkw und Pkw teils kilometerlang zurück, dahinter zieht sich die Fahrzeug-Kolonne über die Ausweichroute durch Lüdenscheid, vorbei an Wohngebieten, Firmensitzen und kleinen Läden. Vorbei auch am Haus von Carsten und Heike Prillwitz an der Lennestraße. Vor der Tür ist wegen des teils infernalischen Verkehrslärms kein Gespräch möglich. In der Küche macht Carsten Prillwitz seinem Ärger Luft. „Sie glauben nicht, was hier Tag und Nacht los ist“, sagt der 64-Jährige. „Hier wird man verrückt.“