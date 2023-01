Warnung des Wetterdienstes Nieselregen sorgt für Glatteis in NRW – die aktuelle Lage

Überfrierende Nässe machte sich am Morgen auch in Wuppertal bemerkbar. Wegen vereister Wege könne der Wuppertaler Zoo nicht wie üblich um 9 Uhr öffnen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Die Mitarbeiter seien dabei, die Situation zu verbessern. Ob der Zoo am Donnerstag geschlossen bleibt, ist noch unklar. Auch der Duisburger Zoo ist aus den selben Gründen zurzeit noch geschlossen. Sobald der Zoo wieder öffnet, würden sich die Betreiber auf der Webseite und den sozialen Medien melden, heißt es in einer Mitteilung.