Tipps von der Heinsberger Polizei So verhalte ich mich in der dunklen Jahreszeit im Straßenverkehr

Und plötzlich war er am Sonntag da: der erste Schnee des Winters. Auch für Autofahrer hatte der Wetterumsturz am Wochenende Konsequenzen, auf den Autobahnen und Landstraßen ging es deutlich langsamer und vorsichtiger zu, bis die Räum- und Streufahrzeuge der Lage Herr geworden waren. Doch worauf muss ich im Winter als Autofahrer eigentlich besonders achten? Polizeioberkommissar Tim Krüger von der Führungsstelle Verkehr in Heinsberg gibt Antworten.