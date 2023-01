Debatte um Skifreizeiten an Schulen „Die Erfahrung, auf Skiern zu stehen, machen wenige Kinder durch die eigene Familie“

Düsseldorf · Skifreizeiten sind an vielen Schulen ein attraktives Extra-Angebot. Vor allem wegen Kosten und Umweltbedenken stehen sie aber in der Diskussion. Was Schüler kritisieren, wie Lehrer und das Land NRW sich dazu stellen, was Eltern fordern.

23.01.2023, 08:10 Uhr

Ein Skilift in Winterberg – die Schneekanonen sind in Betrieb (Symbolbild). Auch angesichts des Klimawandels sehen viele Menschen Skifreizeiten heute kritisch. Foto: dpa/Christophe Gateau

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin