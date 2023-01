Ermittler im Glück Zugriff in Castrop-Rauxel hing offenbar an Speicherfrist für IP-Adresse

Dabei hatten die Ermittler Glück, wie die Dokumente nahelegen, die unserer Redaktion vorliegen. Denn darin heißt es, dass die am 6. Januar dem BKA mitgeteilte IP-Adresse zu dem Zeitpunkt bereits sechseinhalb Tage alt war (Zeitstempel 31. Dezember 2022). Sie habe unmittelbar zur Identifizierung eines der beiden Terrorverdächtigen geführt. „Die Zuordnungsmöglichkeit der sechseinhalb Tage alten IP-Adresse des Telegram-Nutzers zu einem Anschluss in Castrop-Rauxel hat eine effektive und unmittelbare Gefahrenabwehr in diesem Sachverhalt ermöglicht“, heißt es in den vertraulichen Unterlagen. Das Problem: „Wäre die IP-Adresse nur einen Tag älter gewesen, wäre der Tatverdächtige nicht oder nur erheblich verzögert und mit aufwändigen Ermittlungsmaßnahmen identifizierbar gewesen“, heißt es in den Dokumenten weiter. Denn Mobilfunkanbieter speichern die Adressen nur für einige Tage, die Dauer ist unterschiedlich und beruht auf freiwilliger Basis. Weil der Terrorverdächtige nach Angaben der Sicherheitsbehörden Kunde bei Vodafone war und der Anbieter sieben Tage lang die IP-Adresse speichert, gelang der Zugriff über die bereits sechseinhalb Tage alte Adresse gerade noch rechtzeitig. Andere Anbieter speichern die Adressen den Angaben zufolge deutlich kürzer.