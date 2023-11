Für Mädchen und Jungen in Nettetal Kindertheater im Seerosensaal

Kinder ab vier Jahren können am Dienstag, 7. November, im Seerosensaal in Lobberich Kindertheater mit Musik erleben. Gezeigt wird das Theaterstück „Freunde“ nach Helme Heime in der Fassung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel. Die Vorführung beginnt um 15 Uhr.