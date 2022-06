Kollision von Lkw und Pkw : Schwerverletzter nach Sekundenschlaf auf der A 44

Dortmund Auf der A 44 bei Rüthen sind in der Nacht auf Dienstag ein Lkw und ein Pkw zuammengestoßen. Der Fahrer des Lkw ist kurzzeitig eingeschlafen und hat so den Unfall ausgelöst.

In der Nacht zu Dienstag ist es auf der A 44 bei Rüthen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein 39-Jähriger mit seinem Opel auf der A 44 in Richtung Dortmund unterwegs gewesen, als er plötzlich am Steuer einschlief und mit dem vor ihm fahrenden Lkw eines 24-Jährigen kollidierte. Bei dem Auffahrunfall sei der Fahrer des Autos schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.