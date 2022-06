Mit selbst gebauten Sprengsätzen : Laut Bundesregierung wollte Essener Schüler „möglichst viele“ Menschen töten

Polizisten tragen Gegenstände, darunter mehrere Stichwaffen und Speere, aus dem Wohnhaus des Verdächtigen. Foto: dpa/David Young

Essen/Berlin Im Mai ist ein Schüler aus Essen wegen Terrorverdacht festgenommen worden. Er habe mit selbst gebauten Waffen so viele Menschen wie möglich an seinem Gymnasium umbringen wollen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung an die Linken hervor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein unter Terrorismusverdacht stehender Schüler (16) aus Essen wollte an seinem Gymnasium mit selbst gebauten Sprengsätzen nach Ansicht der Ermittler „möglichst viele“ Lehrer und Schüler töten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag hervor. Mögliche Verbindungen zu rechtsextremen Parteien oder Organisationen würden noch überprüft, erklärte das Innenministerium in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Konkreter wird die Regierung nicht - man wolle die laufenden Ermittlungen und die Suche nach möglichen Mitwissern nicht gefährden. Den Verdächtigen hatten die Sicherheitsbehörden des Bundes laut Innenministerium bis zum Tag der Tat nicht auf dem Schirm. Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz hätten am Vormittag des 12. Mai erstmals von dem Schüler erfahren. Nach seiner Festnahme sei der Fall im „Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum - Rechts“ (GETZ-R) besprochen worden.

Lesen Sie auch 16-Jähriger soll Anschlag an Schule geplant haben : Ermittlungen gegen Essener Schüler wegen Terrorverdachts

Der deutsche Jugendliche war vor gut einem Monat nach dem Hinweis eines Mitschülers festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. In der Wohnung waren die Ermittler auf rechtsextreme Schriften, Materialien zum Bombenbau, ein selbst gebautes Gewehr und Armbrüste mit Pfeilen gestoßen. Der Generalbundesanwalt ermittelt.

(boot/dpa)