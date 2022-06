Prozess gegen Kinderfotografen in Köln : Mutmaßliche Opfer sexuellen Missbrauchs werden als Zeugen gehört

Köln Ein Fotograf soll sechs Kinder-Models sexuell missbraucht haben. Er bestreitet das. Die mutmaßlichen Opfer sind inzwischen erwachsen – und müssen nun als Zeugen im Prozess aussagen. Zuschauer und Journalisten wurden am Dienstag vom Verfahren ausgeschlossen.

Es ist der zweite von mindestens 27 Verhandlungstagen im Prozess gegen einen Kölner Fotografen, der sechs Kinder-Models über Jahre sexuell missbraucht haben soll. Der 53-Jährige schweigt. Seine Verteidiger hatten bereits vor Beginn des Prozesses mitgeteilt, ihr Mandant bestreite die schweren Vorwürfe. Am Dienstag sind die ersten mutmaßlichen Opfer als Zeugen geladen. Es sind zwei Brüder, die vor 20 Jahren als Kinder viel mit dem Fotografen unterwegs waren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, einen der Brüder, der damals Grundschüler war, auf einer Reise zu einem Fotoshooting nach Sardinien in einem Hotelzimmer sexuell missbraucht zu haben. Seinen Bruder soll er bei einer anderen Gelegenheit in einer Penthouse-Wohnung in Köln missbraucht haben.