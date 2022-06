Wechsel von G8 zu G9 in NRW : Was die Neuntklässler vorm Wechsel in die Oberstufe wissen müssen

Der letzte G8-Jahrgang an den NRW-Gymnasien - die heutigen Neuntklässler - kommt nach den Ferien in die Oberstufe. Die besondere Situation hat ihre Tücken. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf An den Gymnasien in NRW geht der letzte G8-Jahrgang in die Oberstufe. Für die jungen Leute gilt: Sollten sie künftig ein Jahr wiederholen, müssen sie fast immer die Schule wechseln. Was Familien wissen und entscheiden müssen.