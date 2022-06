Drei Tote, viele Verletzte : Schwerer Unfall auf A14 bei Halle

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind an der Unfallstelle auf der Autobahn 14 bei Halle im Einsatz. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Halle Großeinsatz auf der A 14 bei Halle: Bei einem tragischen Unfall mit mehreren Fahrzeugen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es gab viele Verletzte.

Bei einem schweren Unfall auf der A14 bei Halle sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es 18 Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Trotha und Tornau Ausgangspunkt für die Karambolage. Insgesamt seien zwei Autos und zwei Kleintransporter beteiligt gewesen. Die drei Toten saßen laut einer Polizeisprecherin alle in einem Pkw. In einem Kleintransporter sei eine Fußballmannschaft unterwegs gewesen.