Düsseldorf-Pempelfort​: Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt​

Düsseldorf Bei einem Unfall mit seinem Motorroller hat sich ein Mann in Düsseldorf-Pempelfort schwer verletzt. Lebensgefahr konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Bei einem Alleinunfall in Pempelfort hat sich der Fahrer eines Motorrollers so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.