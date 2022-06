Razzia in Euskirchen : Polizei findet bei Durchsuchungen Drogen und Waffen

Razzia in Euskirchen

Euskirchen Die Polizei hat am Montag verschiedene Objekte in der Euskirchener Innenstadt durchsucht. Dabei sollen Drogen, Waffen und mutmaßliche „Hehler-Ware“ gefunden worden sein. Es kam zu Festnahmen.

Bei Durchsuchungen in Euskirchen hat die Polizei unter anderem Drogen, Waffen, Bargeld, Spielautomaten und Fahrräder sichergestellt. Fünf Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei den Waffen handelte es sich um eine Armbrust, einen Langbogen, mehrere Messer und einen Schlagring, wie die Polizei am Montag mitteilte.