Tat in Dortmund : NRW-Minister Stamp will mutmaßlichen Vergewaltiger abschieben lassen

Dortmund Ein 23-Jähriger soll in Dortmund eine 13-Jährige vergewaltigt und zuvor ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben. NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp fordert harte Konsequenzen für den tatverdächtigen Afghanen.

Der laut Medienberichten 23 Jahre alte Mann soll die 13-Jährige am vergangenen Freitag in Dortmund in ein Haus gelockt und dort vergewaltigt haben. Der in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige stand zuvor bereits im Verdacht, im Juni ein elfjähriges Mädchen missbraucht zu haben.