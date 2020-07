Mehr Kontakt zu Kindern : SPD fordert mehr Praxisbezug bei Kita-Ausbildung in NRW

Düsseldorf Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag fordert, die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung zum Standard zu machen. Bei dieser Ausbildung bekommen die angehenden Fachkräfte von Beginn an eine Vergütung.

Bei dieser Ausbildung bekommen die angehenden Fachkräfte von Beginn an eine Vergütung. Sie schließen dazu einen Ausbildungsvertrag mit einem Träger einer sozialpädagogischen Einrichtung ihrer Wahl ab - wie in einem handwerklichen Lehrbetrieb. Die Azubis sind also von Anfang an in der Kita dabei. Bei dem üblichen Ausbildungsmodus folgt nach dem Besuch der Fachschule erst im letzten Ausbildungsjahr der Praxisteil. Bis dahin haben die angehenden Erzieherinnen bis auf vereinzelte Praktika keinen Kontakt zu Kindern.