Vorfall in Bonn : Couragierter Fahrgast stoppt Messerstecher im Bus

Bonn In einem Linienbus in Bonn hat ein junger Mann einen Messerstecher aufgehalten. Der 28-Jährige riss den Angreifer laut Polizei von seinem Opfer weg und hielt ihn fest, bis Beamte eingetroffen waren.

Ein couragierter Fahrgast hat in einem Linienbus in Bonn womöglich Schlimmeres verhindert. Laut Polizei hatte der 28 Jahre alte Ahmad al Sheikh Huessein Kames in dem Bus, der sich zu am Montagnachmittag in Richtung des Bonner Hauptbahnhofs unterwegs war, über Kopfhörer Musik gehört, als er plötzlich Unruhe bemerkte. Die Fahrgäste drängten nach hinten, einige begannen zu schreien. Er schaute sich um und sah einen Mann, der auf einen am Boden Liegenden mit einem Messer einstach.