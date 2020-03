Erlass der Landesregierung : Großveranstaltungen in NRW werden grundsätzlich abgesagt

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infektionen in NRW klettert unaufhörlich. NRW will jetzt mit einem Erlass zu Großveranstaltungen die Reißleine ziehen. Betroffen sind Konzerte, Messen, Sportveranstaltungen.

Wegen des Coronavirus sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich abgesagt werden - oder ohne Zuschauer stattfinden. Das sieht ein am Dienstag beschlossener Erlass der Landesregierung mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen vor.

In NRW stehen derzeit mehrere Großereignisse an: Allein in der Kölner Lanxess-Arena sind in den nächsten beiden Wochen Konzerte der Rockband AnnenMayKantereit, von Musiker James Blunt und von Alt-Star Carlos Santana geplant. In der Arena haben bis zu 20.000 Menschen Platz. Die Lanxess-Arena ist eine der größten Mehrzweckhallen Deutschlands. Der Betrieb pausiere nun erstmal, teilte die Lanxess-Arena mit. Man sei aber zuversichtlich, „die Großzahl der betroffenen Veranstaltungen“ nachholen zu können. „Für uns ist der wirtschaftliche Schaden natürlich immens“, machte Geschäftsführer Stefan Löcher deutlich. Für den Betrieb der privatwirtschaftlich betriebenen Halle würden enorm hohe Fixkosten anfallen, und nun stehe man bis auf weiteres ohne Einnahme da.