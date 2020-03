Patienten aus Kreis Heinsberg und Essen : Zwei Menschen in NRW sterben nach Coronavirus-Infektion

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Kreis Heinsberg/Essen In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine 89-Jährige in Essen.

Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums bestätigte die beiden Todesfälle am Montagnachmittag. Der Kreis Heinsberg kündigte für 18.30 Uhr eine Pressekonferenz an.

In Essen gibt es einer Mitteilung der Stadt zufolge einen Todesfall nach einer Erkrankung mit dem Virus. Bei einer 89-jährigen Frau sei am 3. März das Virus festgestellt worden, nachdem diese in die Universitätsmedizin Essen eingeliefert wurde. Der Allgemeinzustand der Patientin sei zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits stark eingeschränkt gewesen.

Der gesundheitliche Zustand der Patientin habe sich weiter verschlechtert, gegen Mittag sei sie dann an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte sich bestürzt über die Todesfälle: „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen. Ich wünsche den Familien jetzt erst einmal viel Kraft in dieser schweren Zeit.“ Die Todesfälle zeigten: „Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen.“ Laut Gesundheitsministerium gab es bis Montag 515 bestätigte Fälle von Erkrankungen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen.

(top/dpa/Reuters)