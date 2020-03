Festnahmen im Ruhrgebiet : Mutige Seniorin legt gleich zweimal Trickbetrüger herein

Mutige Seniorin legt gleich zweimal Trickbetrüger herein

Mülheim Gleich zweimal in wenigen Monaten hat eine 76-jährige Frau aus Mülheim an der Ruhr Trickbetrüger hereingelegt. Sie ging zum Schein auf deren Angebote ein.

Wie die Polizei am Dienstag in Essen mitteilte, ging die Seniorin in beiden Fällen zum Schein auf telefonische Geldforderungen der Betrüger ein.