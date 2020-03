Überlastung : Labore kommen mit Corona-Tests aus dem Kreis Heinsberg nicht nach

Heinsberg Zahlreiche Patienten wurden in den vergangenen Tagen in Heinsberg auf das Coronavirus getestet. Auf die Ergebnisse warten viele Betroffene seit fast einer Woche. Der Kreis gibt zu: Die Labore sind überlastet. Inzwischen gibt es zwei Todesfälle in Heinsberg und Essen.

Im Kreis Heinsberg warten derzeit zahlreiche Betroffene auf eine Nachricht vom Gesundheitsamt. Sie wurden vergangene Woche auf eine Infizierung mit dem Coronavirus getestet. Bei der Hotline des Kreises Heinsberg heißt es, dass die Labore noch damit beschäftigt seien, Tests von vergangenem Mittwoch auszuwerten. Um wie viele Tests es sich handelt, ist bislang unklar. Eine Sprecherin des Kreises bestätigte den Rückstand auf Anfrage. „Ja, das ist korrekt. Das liegt daran, dass die Labore momentan stark ausgelastet sind“, sagt die Sprecherin am Montag. Zudem sei ja auch ein Wochenende dazwischen gewesen.

Wie viele Menschen noch auf Ergebnisse warten, ist nicht bekannt. „Dazu werden wir vielleicht am Dienstag mehr Informationen haben“, sagt die Sprecherin. Der Ablauf bei den Tests sei so, dass die Proben auf unterschiedliche Labore in der Region verteilt würden. Wie viele Labore für das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg Tests auswerten, sei ebenfalls unklar. „Es wird natürlich darauf geachtet, dass man die Labore auch mal wechselt“, sagt die Sprecherin.Ob in den nächsten Tagen mehr Labore für den Kreis Heinsberg Auswertungen vornehmen, ist unklar.