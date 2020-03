Coronavirus in NRW : Streit um Absagen von Großveranstaltungen

Düsseldorfs OB Thomas Geisel spricht über das neue Corona-Diagnostikzentrum. (Archivbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel will große Events wie Konzerte und Fußballspiele wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht generell absagen, die Ansage von Gesundheitsminister Spahn nennt er „ziemlich willkürlich“. Im rheinischen Fußballderby droht ein Geisterspiel.

Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen der Corona-Krise abzusagen, hat eine Debatte ausgelöst. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hält die Zahl „für ziemlich willkürlich“. Geisel: „Dann müsste man auch den Betrieb von Großmärkten schließen, in denen sich über 1000 Kunden aufhalten.“

Die Stadt Düsseldorf wird deshalb anstehende Großveranstaltungen wie den Auftritt der Kölner Kabarettistin Carolin Kebekus am 14. März oder der Heavy-Metal-Band Papa Roach am 16. März vorerst nicht untersagen. Stattdessen setzt man auf Selbstschutzmaßnahmen der Bevölkerung. Das unterstütze die Stadt, so Geisel, mit einer entsprechenden Infrastruktur. „Wir haben beispielsweise die Reinigungsintervalle von öffentlichen Toiletten erhöht und in öffentlichen Gebäuden Desinfektionsspender aufgestellt“, sagte der Düsseldorfer OB. Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf hat hingegen ihr Azubi-Speed-Dating am 17. März abgesagt, bei dem Unternehmen und junge Interessenten für Lehrstellen zusammenkommen. Das bestätigte ein IHK-Sprecher. Bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr nahmen rund 1400 Besucher teil.

Das Landesgesundheitsministerium hält die Vorschläge Spahns für sachgerecht. „NRW wird die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers umsetzen. Das Gesundheitsministerium prüft gerade im Dialog mit allen Beteiligten, wie das effektiv und angemessen gelingt“, hieß es aus dem Ressort.

Die Stadt Köln hat noch keine abschließende Haltung zu Großveranstaltungen gefunden. In der Lanxess Arena, mit 20.000 Besucherplätzen der größte überdachte Veranstaltungsort der Domstadt, läuft nach Angaben der Betreiber das Geschäft ganz normal weiter. Eine Absage etwa des Konzerts mit US-Popstar James Blunt am 17. März stehe derzeit nicht an. Auch die Stadt Krefeld hat noch keine Absagen ausgesprochen. Dagegen sind im Kreis Kleve alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt worden.

Die Frage, ob das rheinische Fußballderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch abgesagt wird oder ohne Zuschauer stattfindet, soll erst am Dienstag entschieden werden. Die Stadt stimmt sich nach Angaben eines Sprechers in einem Kreis der Bundesliga-Städte beim Deutschen Städtetag über Spielabsagen ab.

Die Borussen selbst halten es für sehr unwahrscheinlich, dass das Derby gegen Köln unter normalen Umständen stattfinden wird. „Wir haben uns beim Dortmund-Spiel an die Empfehlungen des Gesundheitsamtes und der Stadt Mönchengladbach gehalten. Die Zahl der Zutritte ins Stadion hat gezeigt, dass sich die Fans nicht von der allgemeinen Stimmungslage haben verunsichern lassen“, sagte Vizepräsident Rainer Bonhof. „Was das Köln-Spiel angeht, werden wir ebenso verfahren müssen. Wir sind im Austausch mit der Stadt, mit dem Gesundheitsamt und dem Gesundheitsministerium.“

Eine Absage oder ein Spiel ohne Zuschauer sind die beiden wahrscheinlichsten Varianten, doch es dürfte alles auf ein Geister-Derby hinauslaufen. Aufgrund des engen Terminplans der Bundesliga ist eine weitere Neuansetzung der Partie gegen Köln, die bereits wegen des Sturmtiefs „Sabine“ vom 9. Februar auf den 11. März verlegt werden musste, kaum umsetzbar.

Eine generelle Absage von Bundesliga-Spieltagen oder eine Anordnung von Geisterspielen durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wird es hingegen nicht geben. Das erfuhr unsere Redaktion aus Bundesliga-Vereinskreisen. Vielmehr sollen aller Voraussicht nach die Gesundheitsbehörden der Kommunen entscheiden, ob ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll.

Der Pay-TV-Sender Sky geht aktuell nicht davon aus, dass Bundesliga-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden, sollten wegen des Coronavirus Geisterspiele ausgetragen werden. „Das geben die Verträge in dieser Form nicht her“, sagte ein Sprecher. Sollte es zu Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit kommen, werde man den Austausch mit der DFL suchen. In den Verträgen ist nur festgehalten, dass Sky für Promotion-Zwecke zwei Partien pro Saison unverschlüsselt ausstrahlen oder die Rechte an einen Partner wie zum Beispiel ARD und ZDF weitergeben darf.

Die Polizeigewerkschaften bewerten es positiv, dass Großveranstaltungen abgesagt werden und Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden sollen. „Das ist aus gesundheitlicher Sicht mit Sicherheit die beste Lösung. Natürlich ist es für die Fans nicht schön, aber die Gesundheit geht in diesem Fall vor“, sagte Erich Rettinghaus, NRW-Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Michael Maatz, Landesvize der Gewerkschaft der Polizei (GdP), ergänzte: „Das ist aus Polizeisicht gut, weil dadurch Ressourcen freigesetzt werden. Außerdem können sich die Polizisten dann auch nicht anstecken.“ Die freigesetzten Kräfte könnten laut dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste auch mögliche, durch Krankheitsfälle entstandene Lücken in den Behörden schließen.