Polizei widerspricht : Frauen werfen Polizei Essen rassistische Gewalt vor

Essen Eine 50-jährige Frau will bei der Polizei Essen Anzeige wegen Diebstahls erstellen. Statt Hilfe zu bekommen, sollen die Beamten jedoch handgreiflich geworden sein. Das meldet eine Journalistin auf Twitter. Jetzt hat sich die Polizei Essen dazu geäußert.

Dushime nennt den Sohn S. In ihrem nächsten Tweet sagt sie, sie habe mit dem Sohn telefoniert. S. soll ihr die ganze Geschichte erzählt und Fotos von seinen Verletzungen geschickt haben. „Die Geschichte klingt so unglaublich krass, dass man sie nicht glauben möchte“, schreibt Dushime auf Twitter. Auf eine Anfrage unserer Redaktion, um Kontakt zu der 50-Jährigen zu herzustellen, hat Anna Dushime bislang nicht reagiert.

Die Polizei Essen sagte, dass sie den Fall prüfen wolle. Am Montag dann folgte eine Stellungnahme. Darin räumt die Polizei ein, dass eine 50-jährige Nigerianerin am vergangenen Mittwoch eine Anzeige erstattet hat, weil ihr die Geldbörse gestohlen wurde. „Während der Anzeigenaufnahme kam es im Vorraum der Polizeiwache Mitte zu einem verbal aggressiven Auftreten zweier Frauen (16 und 17 Jahre), die offenbar zu der Anzeigenerstatterin gehörten und sich über die Art und Weise der polizeilichen Bearbeitung beschwerten“, heißt es da weiter. Was genau die GFrauen kritisierten, lässt die Polizei im Unklaren.

Die drei Frauen wurden letztlich mit einem Platzverweis aus dem Gebäude verwiesen. Wenig später sollen zwei Männer auf der Polizeiwache erschienen sein und mehr als wütend nach dem Vorfall um die 50-jährige Frau gefragt haben. „Vielmehr schrien sie lautstark und schlugen mit den Fäusten gegen die Glasscheiben der Polizeiwache“, heißt es in der Erklärung. Was genau vorgefallen ist, steht dort nicht. Allerdings soll die Situation so eskaliert sein, dass ein Polizist einen Einsatzstock benutzt hat. „Es folgte eine Widerstandshandlung, die von dem einschreitenden Polizeibeamten unter Verwendung eines Einsatzmehrzweckstockes gebrochen wurde.“ Die beiden Männer verließen daraufhin die Polizeiwache. Einer der Männer wurde jedoch später am Europaplatz wieder angetroffen und festgenommen.