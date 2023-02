Bestatter im türkischen Erdbebengebiet "Wir haben etwa 300 Leichname pro Tag versorgt"

Das mitgenommene Zelt zum Übernachten ist auf dem Flug verschwunden, sie kommen in einer Bibliothek unter, nur fünf Minuten von der Sporthalle mit den aufgebahrten Opfern entfernt. Während die Hoffnung auf weitere Überlebende von Tag zu Tag kleiner wird, gewöhnen sich Keunecke und sein Helfer-Team an ihren neuen Tagesablauf: morgens nicht duschen, weil es in der Bibliothek keine Duschen gibt, nur schnell die Zähne putzen. Dann 300 Leichname säubern, desinfizieren, bei der Identifizierung helfen. Abends kurze Telefonate mit Ehefrau Kathrin (40) zu Hause in Wesel. "Das klappte gut. Ich hatte ein stabiles Handynetz, aber zu wenig Zeit zum Telefonieren." Warme Mahlzeiten gibt es in einer der vielen Straßenküchen – Döner, Köfte, Erbsensuppe mit orientalischen Gewürzen. Keunecke spürt, wie gut es tut, in der schlimmen Situation etwas Warmes im Magen zu haben.