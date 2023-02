Besuch von Olaf Scholz In Duisburg sind alle aufgeregt, nur der Kanzler nicht

Duisburg · Bundeskanzler Olaf Scholz traf am Dienstag in Duisburg Feuerwehrleute, Forscher und Fußballer. An der Universität schaute er in die Zukunft, mit den Brandschützern in die Vergangenheit. Was hat er davon? Ein Reisebericht aus der fernen Nähe.

22.02.2023, 06:40 Uhr

8 Bilder Kanzler Olaf Scholz zu Besuch in Duisburg 8 Bilder Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Kanzler reist gerne. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2021 ist er 57 Mal zu Auslandsreisen aufgebrochen, er war in Hanoi, in Tirana und in Toronto. Aber an diesem Dienstag hat es ihn vor den Dienstsitz des Löschzugs 530 der Feuerwehr Duisburg-Homberg geführt, es brennt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Kanzler Olaf Scholz zu Besuch in Duisburg