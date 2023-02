Kriminalitätsstatistik für NRW Die Verrohung muss endlich gestoppt werden

Es wird extrem schwer sein, diese von Neid, Missgunst und Ängsten genährte und stetig wachsende Grundaggressivität, die schon im Kleinen beim Hupen im Straßenverkehr oder Drängeln an der Supermarktkasse anfängt, einzudämmen. Eine so tief sitzende Verrohung muss an den Wurzeln gepackt werden. In Familien, in Kindergärten, in Schulen müssen deutlich mehr Werte als bisher für ein friedliches Miteinander vermittelt werden.