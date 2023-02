Drei Jahre nach Hanau-Anschlag „Wir sind nicht hier zum Händeschütteln“

Das Erinnern an Hanau, das wird in dem Seminar deutlich, hat nicht bloß mit dem Gedenken an die Opfer zu tun. Auch die Angehörigen fänden kaum mehr zurück in die Realität – zumal sie bis heute vom Vater des Täters bedroht würden, erzählen die Referentinnen. Überlebende des Anschlags quälten Fragen, Schuldgefühle und Traumata. Darunter auch Mustafa Tunç, der in den Lauf der Pistole des Täters blickte – aufgrund seiner blonden Haare und blauen Augen aber verschont blieb. Auch diese Menschen tragen das Schicksal des 19. Februars bis heute, wahrscheinlich für immer, mit sich. Auch sie wollen gehört und nicht vergessen werden.