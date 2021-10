Neustart nach der Pandemie : SPD-Opposition fordert zehn Milliarden Euro

Düsseldorf Einen Rettungsschirm von 25 Milliarden Euro spannte die Landesregierung auf, um Coronaschäden auszugleichen und Vorsorge zu treffen. Nicht einmal die Hälfte ist bisher abgeflossen. Das ist aus Sicht der Opposition inakzeptabel.

Die SPD-Opposition hat die Landesregierung aufgefordert, den 25-Milliarden-Euro-Corona-Rettungsschirm auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. „Die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie sind noch nicht bewältigt - daher haben wir ein Zehn-Milliarden-Euro-Programm entwickelt“, sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Zimkeit, am Mittwoch in Düsseldorf. Es müsse in den kommenden Wochen darum gehen, den gesellschaftlichen Neustart zu organisieren. Die schwarz-gelbe Landesregierung biete dafür bisher nur Stückwerk an. Von den 25 Milliarden Euro seien erst 7,39 Milliarden tatsächlich abgeflossen. „Die Hilfen kommen bei den Menschen nicht an, der Finanzminister will offenbar mit dem restlichen Geld seine Haushaltslöcher stopfen“, sagte Zimkeit.