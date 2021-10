Erschreckende Zahlen : 4150 Beschuldigte wegen Kindesmissbrauchs

Düsseldorf NRW-Taskforce gegen sexualisierte Gewalt an Kindern leitete bereits tausende Ermittlungsverfahren ein. Jetzt soll die Zentralstelle Cybercrime NRW (ZAC) zur dauerhaften Einrichtung werden.

Die nordrhein-westfälische Taskforce zum Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern hat binnen 15 Monaten 3808 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 4150 Personen würden als Beschuldigte geführt, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch. Einige Internetforen, in denen Pädokriminelle Bilder von Kindern austauschten oder sich zu Gewalttaten verabredeten, hätten Nutzerzahlen, die in die Millionen gingen. „Es ist ein großes gesellschaftliches Problem“, so der Justizminister.