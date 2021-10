Medienbericht : NRW mit Bau von Musterstall für Schweine in Verzug

Osnabrück Als Vorbild für die Schweinehaltung in ganz Deutschland gedacht waren zwei Musterställe, die NRW Anfang 2020 angekündigt hat. Doch das Projekt in Bad Sassendorf liegt schon ein Jahr hinter dem Zeitplan.

Der Bau des vom Land Nordrhein-Westfalen geplanten sogenannten Schweinestalls der Zukunft auf dem Gelände des Versuchs- und Bildungszentrums "Haus Düsse" in Bad Sassendorf (Landkreis Soest) verzögert sich. Martin Berges, Direktor der Landwirtschaftskammer in NRW, bestätigte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass man hinter dem ursprünglichen Zeitplan liege. "Es bestand die Hoffnung, dass dieses Jahr der Spatenstich erfolgen kann", so Berges. Daraus werde nichts mehr. Zunächst soll der entsprechende Bauantrag in diesem Monat gestellt werden. "Bei zeitnaher Genehmigung könnten wir im Februar 2022 den Grundstein legen." Er gehe davon aus, dass dann Anfang 2023 die ersten Schweine in das Gebäude einziehen können. Berges sagte: "Das ist dann etwa ein Jahr später als ursprünglich gehofft."