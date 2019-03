Europäische Union: NRW-Städte profitieren von EU

Eine Etagère mit frischem Obst in einer Schulmensa. Das Geld dafür kommt oft von der EU. Foto: Jens/Büttner/ZB/dpa. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Millionenbeträge fließen in den Öko-Landbau, die Verteilung von Schulobst oder Integration.

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen profitieren stark von den Fördermitteln der Europäischen Union (EU). Allein eine mittlere Großstadt wie Mönchengladbach erhält in dieser Förderperiode von 2014 bis 2020 mehr als 17 Millionen Euro aus den verschiedenen Strukturfonds und Programmen der EU, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Willi Körfges hervorgeht. Das Gros davon, 9,1 Millionen Euro, kommt aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL). Gefördert werden etwa die Verteilung von Schulobst, der ökologische Landbau, Tierschutzmaßnahmen oder die umweltfreundliche Ausbringung von Dünger. Zudem erhielt die Stadt eine halbe Million Euro aus dem Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen der EU.