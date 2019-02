Missbrauch auf Campingplatz in Lügde: Polizei-Anwärter musste Beweismaterial auswerten

Düsseldorf Die Pannen-Serie der Polizei im Fall des Missbrauchsskandals in Lügde reißt nicht ab. Ein Polizei-Anwärter soll mit der Auswertung des Beweismaterials beauftragt worden sein. SPD und Grüne fordern unterdessen eine Sondersitzung zu dem Fall.

Im Zusammenhang mit der Aufklärung des Missbrauchsskandals auf einem Campingplatz in Lügde ist eine weitere Behördenpanne bekannt geworden. Nach Informationen unserer Redaktion wurde unter der Leitung der zuständigen Kreispolizeibehörde in Lippe ausgerechnet ein Polizei-Anwärter mit der Auswertung des sichergestellten Beweismaterials beauftragt.

Reul (CDU) hatte am Donnerstag eingeräumt, dass in dem Fall 155 Datenträger seit Dezember verschwunden seien. Mehrere Sonderermittler des LKA sind im Einsatz, um das Verschwinden der Beweise aufzuklären.

Reul wiederholte am Freitag bei einer Rede im Plenum des Landtages seine Fassungslosigkeit - sowohl über die Taten auf dem Campingplatz in Lügde als auch über das offensichtliche „Polizeiversagen“. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hatte das Verschwinden von Beweisstücken als eine „Katastrophe“ für das Ansehen der Polizei eingestuft.

Reul versprach die Einrichtung eines völlig neuen parlamentarischen Gremiums, um die Politiker des Landtages in den nächsten Wochen „schnellstmöglich über jeden neuen Erkenntnisstand“ zu unterrichten: Eine Art ständige Konferenz mit Beteiligten aller Fraktionen, die so über die neuesten Erkenntnisse der Sonderermittler informiert werden sollen.

SPD und Grüne äußerten Unverständnis und forderten Aufklärung, wieso dieser Polizeiskandal so lange unentdeckt geblieben sei. Reul sagte am Freitag erneut „lückenlose Aufklärung“ zu. SPD und Grüne wollten eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragen, kündigten Abgeordnete beider Oppositionsfraktionen am Freitag im Parlament an.