Cannabis per Mausklick: Drogenhandel in NRW verlagert sich ins Internet

Drogenhandel in NRW verlagert sich ins Internet

Cannabis per Mausklick

Cannabis in einem Glas (Archivfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf Die Zahl der von der Polizei registrierten Fälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Verkauft wird vor allem Cannabis. Eine Legalisierung der Droge lehnt die Landesregierung ab.

Der illegale Handel mit Betäubungsmitteln verlagert sich nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums immer mehr ins Internet. Demnach registrierte die Polizei im vergangenen Jahr doppelt so viele Fälle wie noch 2017. So stieg die Zahl innerhalb nur eines Jahres von 3061 auf 6149. Die Dunkelziffer dürfte Experten zufolge wesentlich höher liegen.

Die Täter im Bereich des Online-Drogenhandels entsprechen laut Innenministerium nicht mehr dem Typus des klassischen Dealers, der sich in der offenen Drogenszene bewegt. „Onlinehändler sind häufig überdurchschnittlich gebildet, haben einen IT-Bezug und agieren wie Kaufleute“, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Das gleiche gelte für die Käufer. „Je höher der Bildungsgrad des Kunden ist, desto größer ist die Tendenz zum Kauf im Internet“, so die Sprecherin.

Den zunehmenden Onlinehandel und Postversand von Betäubungsmitteln über das Internet führen Sicherheitsbehörden darauf zurück, dass der Kauf auf diese Weise sehr leicht sei und anonym erfolge. Tatsächlich kann jeder mit wenigen Klicks und Eingaben ganz einfach Drogen im Internet bestellen, wie ein Test unserer Redaktion ergeben hat. Dafür muss man noch nicht einmal ins sogenannte Darknet. Auf Wunsch kann die gewünschte Ware sogar direkt an Paketstationen geliefert werden – und das aufs Gramm genau. „Theoretisch könnte jedes Kind von seinem Zimmer aus spielend leicht Drogen nach Hause bestellen“, sagt ein Polizist.

Die Händler und Hintermänner solcher Plattformen sitzen in der Regel im Ausland, zum Beispiel in Spanien oder den Niederlanden. Wer von der Polizei beim Onlinekauf von Drogen erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen. Außerdem drohen der Verlust des Führerscheins und ein Eintrag ins Führungszeugnis – und das schon bei der Bestellung von einem Gramm Kokain. Die Berliner Fachkanzlei für Strafrecht „Pohl und Marx“ hat nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Mandanten verteidigt, die Drogen im Internet bestellt hatten. „In vielen Fällen erfolgen die Bestellungen der Betäubungsmittel nicht über einen Drogenshop, sondern in einer Art Drogenforum. Die Bezahlung erfolgt meist über die Internetwährung Bitcoin“, sagen die Juristen.