NRW-Ministerpräsident Armin Laschet : „Ich will der nächste Bundeskanzler werden“

„Ich will der nächste Bundeskanzler werden“

Armin Laschet bei der Landesvertreterversammlung der CDU in Nordrhein-Westfalen auf dem Podium. Foto: dpa/Marcel Kusch

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will hart um das Kanzleramt kämpfen. Das sagte er am Samstag bei der Landesvertreterversammlung der CDU NRW. Außerdem kritisierte er die Grünen für ihr „kleinkariertes Gucken auf Verbote“.

„Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“, rief der Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzende am Samstag bei der Landesvertreterversammlung der CDU NRW in Düsseldorf. „Ich werde das nur schaffen, wenn wir Geschlossenheit aufbringen.“ Der politische Wettbewerber müsse wissen, mit wem er es zu tun habe. Er werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass Deutschland auch nach Kanzlerin Angela Merkel gut geführt werde.