Justiz: Künstliche Intelligenz soll Suizide in NRW-Gefängnissen stoppen

Düsseldorf Die Selbstmordkette in den Gefängnissen von NRW reißt nicht ab – jetzt will die Justiz gegensteuern. Videokameras sollen Zellen überwachen, Computer nutzen künstliche Intelligenz, um Hinweise auf Suizidversuche zu melden.

(rky) Gegen die vielen Selbstmorde und Zellen-Brände in den Haftanstalten von NRW soll die Technik künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Dieses Konzept wird NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU am Mittwoch dem Justizauschuss des Landtages vorstellen. Videokameras in den Zellen sollen mit Computern verbunden werden, die bei Gefahren Alarm schlagen sollen. Das Justizministerium nennt dies in einem Papier „ereignisgesteuerte Videoüberwachung mit automatisierter Situationseinschätzung als Instrument der Suizidverhindererung.“ Es könnte darum gehen, dass bei Feuer eine Meldung erfolgt, ebenso wenn sich ein Mensch aufhängt und seine Füße längere Zeit nicht mehr auf dem Boden sind. Die Technik soll in einem Pilotprojekt ausprobiert werden. Sie könnte unnötig machen, dass bei vielen suizidgefährdeten Häftlingen alle 15 Minuten ein Fensterchen in der Zellentür geöffnet wird, um sie zu überwachen.