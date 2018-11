Hier in NRW: Mehr Respekt für die Judikative

Die NRW-Regierung erhebt sich über Gerichte und schadet so der Demokratie.

Wer Macht ausübt, lässt sich meist nur ungern kontrollieren. Belege dafür lieferte die Landesregierung zuletzt einige. Jüngstes Beispiel sind die Luftreinhaltepläne. Noch bevor Gerichte geurteilt hatten, griff Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Judikative vor und erklärte Diesel-Fahrverbote vorsorglich für unverhältnismäßig. Nachdem die Gerichte entschieden hatten, stimmten auch Bundespolitiker in die Kritik ein und hoben zu einer Richter­schelte an, wie sie zum Glück selten ist. Dabei ist es doch die Aufgabe der Richter gemäß dem Rechtsstaatsprinzip im Grundgesetz, die Tätigkeit der Exekutive zu kontrollieren. In diesem Fall also zu prüfen, ob die Gesundheit der Bürger durch das Handeln oder hier wohl eher Nicht-Handeln der Regierenden gefährdet ist.