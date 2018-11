Kommentar zur Verschuldung: Kommunale Schulden nicht vergesellschaften

Düsseldorf In NRW zeichnet sich eine Mehrheit für einen kommunalen Altschuldenfonds ab. Das kann eine Möglichkeit sein, die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen. Aber der Fonds darf das Verursacherprinzip nicht außer Kraft setzen.

Seit 2010 waren in NRW nie weniger als 150 Kommunen in der Haushaltssicherung. Die Finanzen dort waren so schlecht, dass sie ihre komplette Planung unter den Vorbehalt der Kommunalaufsicht stellen mussten. Obwohl das Grundgesetz Kommunen ausdrücklich ein Recht auf finanzielle Eigenverantwortung zugesteht.