Positiver Trend : Kriminalität in NRW sinkt auf 30-Jahres-Tief

Düsseldorf Im vergangenen Jahr wurden weniger Gewalttaten, Einbrüche und Taschendiebstähle verzeichnet, aber mehr Tötungsdelikte.

Die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen ist auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag für das Jahr 2019 vorlegte. Die Zahl der registrierten Straftaten sank demnach um 4,3 Prozent auf 1,23 Millionen. Etwas mehr als die Hälfte (53,3 Prozent) der Straftaten wurde von der Polizei aufgeklärt. Nur 2018 hatte es eine höhere Aufklärungsquote gegeben (53,7). „NRW ist ein Stück sicherer geworden – und zwar messbar“, sagte Reul.

Die Opposition erkennt die positive Entwicklung an: „Die heute bekannt gewordenen Zahlen für die Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 weisen insgesamt ein erfreuliches Bild auf“, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD, Sven Wolf. In fast allen Kriminalitätsfeldern setze sich der Rückgang der Straftaten fort. Dies beweise, dass es oftmals einen Unterschied zwischen der objektiven Sicherheitslage und der ‚gefühlten Kriminalität‘ gibt: „Für Panikmache oder Hysterie, wie sie rechte Hetzer betreiben, besteht kein Anlass“, so Wolf.

Einen starken Anstieg gab es hingegen bei der Kinderpornografie: Mit 2359 Fällen wurden fast 1000 mehr als im Vorjahr erfasst (+ 67,1). Rund 93 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden. „Wir ermitteln mehr, also finden wir mehr“, sagte Reul. Eine zentrale Rolle in der Statistik spielte auch Kindesmissbrauch: 2019 wurden 2805 Fälle von Kindesmissbrauch erfasst, 383 Fälle mehr als im Vorjahr (+ 15,8). Die Aufklärungsquote von rund 84 Prozent war der Höchststand der vergangenen 20 Jahre.

Zum zweiten Mal in Folge gab es zudem einen Anstieg bei Tötungsdelikten, insbesondere wegen zunehmender Gewalt gegen Frauen. 2019 wurden einschließlich Mordversuchen 412 Fälle und damit 30 mehr als im Vorjahr (plus 7,9 Prozent) registriert. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl in NRW liegt bei fast 18 Millionen. In etwa drei von vier Fällen sei es allerdings beim Versuch geblieben, zudem würden fast alle Delikte aufgeklärt (96 Prozent).