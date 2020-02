Masterplan gegen Rechtsextremismus : SPD will Neonazi-Aufmärsche erschweren

SPD will Neonazi-Aufmärsche erschweren

Düsseldorf Die Opposition in NRW legt einen 55-Punkte-Plan für den Kampf gegen rechts vor. Ein Vorbild ist Bayern.

Mit einem umfassenden Masterplan will die SPD-Fraktion in NRW gegen Rechtsextremismus vorgehen. In den vergangenen Monaten habe es eine erschreckende Häufung rechtsterroristischer Anschläge gegeben, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. „Es handelte sich dabei nicht um psychisch gestörte Einzeltäter, sondern es steht immer eine menschenverachtende Ideologie dahinter.“