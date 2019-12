„Hacker-Affäre“ im Landtag : NRW-Justizminister weist Vertuschungsvorwürfe zurück

Düsseldorf NRW-Justizminister Peter Biesenbach bekräftigte, in der „Hacker-Affäre“ nicht mit Ex-Agrarministerin Christina Schulze Föcking telefoniert zu haben. Es war seine zweite Zeugenaussage am Düsseldorfer Landtag.

Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach hat bekräftigt, in der „Hacker-Affäre“ nicht mit Ex-Agrarministerin Christina Schulze Föcking (beide CDU) telefoniert zu haben. In seiner zweiten Zeugenaussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags brachte der Minister am Montag eine neue Auslegung einer Telefonverbindung vor.