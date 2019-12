Kolumne Hier in NRW : Falsche Lorbeeren

Düsseldorf Landespolitiker loben Thyssenkrupp als Umweltpionier. Das ist viel zu viel der Ehre.

Vor ein paar Tagen hat der Landtag über Klimaschutz diskutiert. Die Debatte verlief kontrovers, aber vorhersehbar. Überraschend einig waren sich aber Landesregierung und Opposition in einem Punkt: Dass Thyssenkrupp im Umweltschutz geradezu sensationelle Pionierarbeit leiste. Dass es in Duisburg zu einer Weltpremiere gekommen sei, als der Ruhrkonzern vor wenigen Tagen Wasserstoff in einen Hochofen einblies. Ein Umwelt-Projekt, das die Landesregierung mit 1,6 Millionen Euro unterstützen will.