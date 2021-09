Räumung laut Gericht rechtswidrig : Grüne fordern Konsequenzen aus Urteil zum Hambacher Forst

Düsseldorf Die Grünen fordern Konsequenzen von NRW-Bauministerin Scharrenbach nach dem Gerichtsurteil, dem zufolge die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst rechtswidrig war. Zudem soll der Wald wieder in öffentlichen Besitz überführt werden.

„Ich finde ein Eingeständnis ist eigentlich das Mindeste, was man von ihr erwarten kann und erwarten muss“, sagte die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Verena Schäffer, am Donnerstag in Düsseldorf mit Blick auf Ministerin Ina Scharrenbach (CDU). Die Grünen fordern, den Hambacher Forst schnellstmöglich in öffentlichen Besitz zu überführen. Auch das vom Tagebau bedrohte Dorf Lützerath solle erhalten werden.