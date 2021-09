Neue Regeln in NRW : Drei Tests pro Woche an weiterführenden Schulen

Düsseldorf Mit den neuen Quarantäneregeln ändert sich vieles an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Die Schulministerin sagt, worauf Schüler und Lehrer sich jetzt einstellen müssen.

An weiterführenden Schulen in NRW wird ab 20. September drei- statt zweimal wöchentlich getestet. Das kündigte das Schulministerium in einer aktuellen Mail an. An Förderschulen und in der Primarstufe sei dies nicht erforderlich, weil dort weiterhin die genaueren Lolli-PCR-Tests eingesetzt würden. Die engere Taktung von Tests am Montag, Mittwoch und Freitag sei erforderlich, um ein kompliziertes System zusätzlicher individueller Testungen durch die neue Quaranteregelung zu vermeiden.