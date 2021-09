Verbot hat Sexarbeit ins Dunkelfeld verlagert : Mehr illegale Prostitution in NRW während der Pandemie

Düsseldorf Während der Pandemie haben viele Sexarbeiter und -arbeiterinnen ihre Dienstleistungen auf dem Straßenstrich oder in Wohnungen angeboten – und waren dadurch mehr Gefahren ausgesetzt. Neue Beratungsangebote des Landes sollen helfen, Prostituierte wieder aus der Illegalität zu holen.

Berufsverbot, Hygieneauflagen und Lockdown: Während der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit von Sexarbeiterinnen und -arbeitern in Nordrhein-Westfalen zunehmend ins Dunkelfeld verschoben. 2020 haben sich deutlich weniger Prostituierte beim Land angemeldet als noch 2019. Die Zahl der Anmeldungen sank von rund 9500 im Jahr 2019 um rund ein Drittel auf rund 6300 im vergangenen Jahr, wie das Gleichstellungsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Vor allem während des aus Infektionsschutzgründen verhängten Prostitutionsverbots im vergangenen Frühjahr hätten Prostituierte ihre Dienstleistungen zum Beispiel auf dem Straßenstrich, in Autos und in Wohnungen angeboten, sagte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU). Damit habe sich deren Situation verschärft.

Um die Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen aus der Illegalität zu holen, will das Land die Beratung verbessern. Dafür sind am Mittwoch ein neues Online-Portal und eine neue Landeskoordinierungsstelle für Menschen in der Sexarbeit und der Prostitution an den Start gegangen.