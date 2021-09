Nach der Katastrophe : Viele Flutopfer sind noch ohne Elektrizität

Eingestürzte Häuser in Erftstadt-Blessem zwei Wochen nach der Flut. Archiv-Foto: Jonas Güttler/dpa Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Handwerker- und Materialmangel erschweren den Wiederaufbau. Von Freitag an können Geschädigte in Nordrhein-Westfalen Hilfen beantragen. Wirtschaftsminister Pinkwart (FDP) hält dennoch nichts von einer Pflichtversicherung.

Von Kirsten Bialdiga

Zwei Monate nach der Katastrophe warten in den Hochwassergebieten noch immer viele Haushalte auf Strom und Heizung. Die Stromnetze seien wieder intakt, aber die Hausanschlüsse seien noch nicht überall wiederhergestellt, sagte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag. Ursache seien fehlende Fachkräfte, aber auch an Material mangele es. Es sei nicht leicht, die Probleme bis zur Heizperiode zu lösen. „Auch der Markt für Bautrockner ist leergefegt“, so Scharrenbach. Regelmäßig frage die Landesregierung bei den Kommunen ab, wo es noch diese und andere Geräte gebe. Bei Bautrocknern sei es kürzlich gelungen, welche ausfindig zu machen.

Der Bund hatte in der vergangenen Woche den Weg für die Flut-Wiederaufbauhilfe von 30 Milliarden Euro freigemacht, 12,3 Milliarden Euro davon entfallen auf Nordrhein-Westfalen. Vom kommenden Freitag an können Betroffene in NRW nun Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen.

Info Anlaufstellen für Geschädigte Links Antragsformulare gibt es unter www.land.nrw/wiederaufbauhilfe, einen Leitfaden unter https://www.mhkbg.nrw/gemeinsam-anpacken-wiederaufbauen Telefon Ab 14. September montags bis freitags von 08.00 bis 18.00 Uhr und samstags und sonntags von 10.00 bis 16.00 Uhr unter 0211/4684-4994.

Förderung erhalten sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte sowie Land- und Forstwirtschaft. Das Gros der Hilfen entfalle voraussichtlich aber auf die Infrastruktur, so Scharrenbach. Bis zu 80 Prozent der Schadenssumme können ersetzt werden, in Härtefallen auch 100 Prozent. Die Ministerin rechnet mit 100.000 Anträgen allein von Privatpersonen: „Nicht erstattungsfähig sind Wertminderungen an Privatvermögen sowie Einkommenseinbußen von Angestellten.“

Für Schäden am Hausrat wird hingegen eine Pauschale gewährt. Einem Ein-Personen-Haushalt stehen 13.000 Euro zu, Mehrpersonenhaushalte erhalten eine gestaffelt höhere Pauschale. Versicherungsleistungen, Spenden und Soforthilfen für denselben Zweck werden aber abgezogen

Auch Unternehmen können die Aufbauhilfen von Freitag an beantragen. Außerdem werden Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zufolge Einkommenseinbußen bis Januar 2022 kompensiert. Zur Schadensermittlung muss ein Gutachter beauftragt werden. Eine Liste von rund 4700 Gutachtern habe die Landesregierung zusammengestellt. Erste Ansprechpartner für Unternehmer sind die Kammern, für Landwirte sind es die Landwirtschaftskammern. Im Anschluss sollen Firmen den Antrag online bei der NRW.BANK einreichen. Für Unternehmer wie Privatpersonen gelte aber, dass sie schon vor der Begutachtung Anträge stellen und mit den Aufbauarbeiten beginnen könnten. Die erforderlichen Unterlagen könnten nachgereicht werden. Nach Angaben von Umweltministerin Heinen-Esser (CDU) sind auch 600 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von 15.000 Hektar betroffen.

Etwa jeder zweite Haushalt in NRW besitzt keine Elementarschadenversicherung, die etwa Flutschäden abdeckt. „Es braucht deshalb eine Neuregelung, die mehr Verbindlichkeit schafft und eine flächendeckende, bezahlbare Absicherung auch in Risikogebieten ermöglicht“, sagte Grünen-Fraktions-Co-Vorsitzende Verena Schäffer unserer Redaktion. Die Landesregierung müsse sich daher über den Bundesrat dafür einsetzen, dass die Elementarschadenversicherung zum Standard werde. Ähnlich äußerte sich SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty: „Eine Elementarschadenversicherung würde vielen Menschen in dieser Situation helfen. Wir fordern deshalb, dass sich NRW auf Bundesebene für die Prüfung einsetzt, ob die Elementarschadenversicherung als Pflichtversicherung ausgestaltet werden kann – sowohl im Bereich der Gebäude- als auch im Bereich der Hausratsversicherung.“

FDP-Wirtschaftsminister Pinkwart lehnte eine solche Pflicht für Firmen am Montag jedoch ab: „Aus Unternehmenssicht ist das nicht die richtige Forderung.“ Mit 47 Prozent liege die Quote versicherter Unternehmen im Ländervergleich recht hoch.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einer aktuellen Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass aus rechtlicher Sicht einer Versicherungspflicht keine unüberwindlichen Hürden entgegenstünden. Wegen des hohen Rückversicherungsrisikos bei solchen Katastrophen sei aber zu vermuten, dass dies nicht ohne staatliches Engagement möglich wäre.

(kib)