Corona-Folgen : GEW: Mehr IT-Experten für Schulen

Schüler lernen an Computern. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Lehrergewerkschaft kritisiert mangelnde Unterstützung und digitale Ausstattung. Über 90 Prozent der Lehrer arbeiten an eigenen Endgeräten. Doch es geht auch anders, wie das Beispiel Monheim zeigt.

Von Kirsten Bialdiga und Sabine Dwertmann

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert mehr IT-Personal an Schulen. „Insbesondere für den technischen Support durch IT-Fachkräfte besteht ein erheblicher Personalbedarf“, sagte ein GEW-Sprecher. Laut einer Befragung des Lehrerverbandes Bildung und Erziehung (VBE), haben 60 Prozent der Schulleiter in NRW nicht in allen Klassen- und Fachräumen Breitbandinternet und W-Lan zur Verfügung. Aus dem Schulministerium heißt es dazu: „Grundsätzlich ist die sächliche Ausstattung, das heißt auch die Bereitstellung von IT-Systemen, Aufgabe der Kommunen als Schulträger.“

Diese sind finanziell aber unterschiedlich gut aufgestellt: Am Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim etwa sind alle Schüler mit Tablets ausgestattet. „Sie werden alle vier Jahre ausgetauscht, die alten iPads fließen an den Schulträger zurück“, sagte Schulleiter Hagen Bastian. „Im Zuge der Coronapandemie konnten wir deshalb den Unterricht unverändert und ungekürzt fortführen.“

Anders sieht es zum Beispiel in Mönchengladbach aus. So hatte sich das dortige Arbeitsamt geweigert, für die Kosten von Laptops für bedürftige Kinder aufzukommen. Kurze Zeit später urteilte das Landessozialgericht, dass Schüler, die Sozialleistungen bekommen, einen Anspruch auf eine Finanzierung durch den Staat haben. Die Kosten für das Tablet stellten einen „anzuerkennenden unabweisbaren, laufenden Mehrbedarf" dar, entschieden die Richter.

Ganz allein stehen die Kommunen bei der Finanzierung der digitalen Ausstattung der Schulen jedoch nicht da. Land und Bund würden dabei mit „erheblichen“ Mitteln unterstützen, heißt es aus dem Schulministerium weiter. Einer der Finanzierungstöpfe ist der Digitalpakt Schule des Bundes. 1,054 Milliarden Euro entfallen davon auf NRW. Antragsteller und Zuwendungsempfänger ist immer der Schulträger, also die Kommune. Vor der Antragsstellung muss die Schule jedoch erst gemeinsam mit dem Träger ein „technisch-pädagogisches Einsatzkonzept“ erstellen. „Damit die Geräte einen pädagogischen Nutzen haben, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein“, sagte Staatssekretär Mathias Richter.